MILAN TORINO GABBIA / Notte da incorniciare quella del giovanissimo Matteo Gabbia che complice gli infortuni di Kjaer e Musacchio ha fatto il suo esordio in questo campionato con la maglia del Milan. Nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato della sua magica serata: "È il coronamento di un sogno. Ringrazio tutto lo staff e i miei compagni. Dedico questa partita ai miei nonni che hanno l'abbonamento e con cui venivo allo stadio. Ho sempre cercato di lavorare al massimo. Speriamo di affrontare altre notti così. A Firenze titolare? Mi allenerò sempre al massimo, poi deciderà il mister. Cerco ogni giorno di migliorare, che sia difesa a due o a tre. L'allenamento è molto importante, lo scorso anno anche mi sono alternato nei due schieramenti".

RIFERIMENTI - "In questo momento cerco di rubare il massimo da Romagnoli, Kjaer e Musacchio. Penso che da loro si possa imparare tanto, così come vedere gente come Nesta, Maldini e Thiago Silva".

Sull'emozione dell'esordio: "Ho pensato che finalmente fosse arrivato il momento di realizzare il mio sogno. Penso che una volta che entri in campo ciò che fai dipende tanto da te. Ibra mi ha fatto i complimenti. Non è di tante parole. Mister Galli è stato molto importante per me. Il passaggio dal centrocampo alla difesa all'inizio è stato difficile".

