CALCIOMERCATO MILAN ANDREA CONTI AGENTE / Il Milan si interroga sul futuro dei propri terzini. Se sulla sinistra con TheoHernandez non c'è alcun dubbio, sulla destra, invece, i rossoneri stanno vivendo una stagione alquanto travagliata. Davide Calabria ha deluso le attese, non riuscendo a fornire prestazioni convincenti, e perdendo così il posto per Andrea Conti.

Per l'ex Atalanta, che si è finalmente messo alle spalle i brutti infortuni, un'annata di alti e bassi.

Della situazione legata al calciatore, che sia stasera che lunedì sarà costretto a guardare la partita davanti la tv per via della squalifica, ha parlato il suo agente Mario Giuffredi: "E' ancora presto per poter parlare del suo futuro - ammette ai microfoni di 'IlMilanista' - Adesso ci sono altre priorità e il ragazzo è concentrato, pensa a fare bene con il Milan. A fine stagione, quando il campionato sarà finito, ci incontreremo con la società e faremo le giuste valutazioni. Speranza di rimanere al Milan? E' normale che vorrebbe rimanere. Chi non vorrebbe giocare in un club così importante come il Milan? Ma è ancora presto per parlare di futuro".

