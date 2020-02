CALCIOMERCATO JUVENTUS CHELSEA JORGINHO / Il feeling tra Maurizio Sarri e Jorginho è noto a tutti.

dopo l'exploit avuto nel centrocampo del, l'attuale tecnico dellaha voluto fortemente a tutti i costi l'italo-brasiliano anche nella sua esperienza al. Dopo un'inizio difficile, l'experò è riuscito a diventare nel corso del tempo un elemento fondamentale del centrocampo dei 'Blues': anche con l'addio di Sarri e l'arrivo dila musica non è cambiata, con Jorginho che rimane l'asse portante del gioco del Chelsea. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Juventus, Sarri pensa ancora a Jorginho: l'apertura dell'agente

Jorginho ha un contratto in scadenza fino al 2023, a Londra sta bene ma si guarda attorno come confermato dal suo agente Joao Santos che ha aperto al ritorno in Italia, sponda Juventus: ''Sta facendo molto bene - le sue parole riportate da 'Tuttosport'-. Sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti elementi di grande livello. La Juventus? Un'ipotesi, ma che ovviamente valuteremmo insieme con il Chelsea".

