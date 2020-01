CALCIOMERCATO INTER LAZARO NEWCASTLE / Valentino Lazaro è ad un passo da lasciare l'Inter in questa finestra invernale di calciomercato.

L'esterno austriaco, dopo il poco spazio concesso dain questa prima parte di stagione, è pronto ad una nuova avventura: dopo l'incontro avvenuto due giorni fa con la dirigenza dell'Inter in sede , l'agente dell'ex è volato oggi in Inghilterra per chiudere l'accordo con il Newcastle. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Lazaro ad un passo dall'addio: doppio indizio social dell'agente

Max Hagmayr, il procuratore di Valentino Lazaro ha posato su Instagram in compagnia di un suo socio con un piccolo aereo privato in attesa sullo sfondo, testimonianza del fatto che i due siano volati direzione Inghilterra per chiudere l'affare. Nei minuti successivi la conferma: Hagmayr ha pubblicato una storia direttamente dallo stadio James Park, casa del Newcastle, con la distinta delle formazioni ufficiali della gara tra i 'Magpies' e il Chelsea. Un chiaro segnale di come l’agente sia a strettissimo contatto con il club bianconero inglese e di come la trattativa sia ormai in dirittura d'arrivo.

