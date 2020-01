p>CALCIOMERCATO INTER MOSES / Saltato lo scambiocon la, l'non ha perso tempo rompendo gli indugi e mettendo a disposizione di Antoniosubito un nuovo esterno con l'ingaggio ufficializzato di Ashley, mentre contestualmente è ripartito l'assalto ad un nuovo laterale destro individuato in un 'fedelissimo' del tecnico, il nigeriano Victorprotagonista del trionfo in Premier League dei 'Blues' nella stagione 2016/2017. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La giornata di ieri è servita per intavolare i discorsi con il Chelsea sulla base del prestito con diritto di riscatto, ottenendo una sostanziale apertura dai londinesi per il classe '90 attualmente in prestito al Fenerbahce dove non sta giocando molto. Proprio il club turco resta però il nodo principale della questione, visto che deve dare il via libera alla chiusura anticipata del prestito del calciatore ed allo stato attuale delle cose non appare così scontato. Moses intanto, scrive il britannico 'Daily Mail', ha accolto con grande entusiasmo la notizia dell'interesse da parte dell'Inter e avrebbe detto subito sì al possibile trasferimento, desideroso di ricongiungersi quanto prima ad Antonio Conte con cui ha vissuto la sua miglior stagione.

