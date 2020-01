Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 20a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI VENTESIMA GIORNATA / In pieno di calciomercato va in scena la 20esima giornata di Serie A. La prima del girone di ritorno si apre sabato con Lazio-Sampdoria (ore 15.00) e prosegue con Sassuolo-Torino (18.00) e Napoli-Fiorentina (20.45). La domenica occhi puntati sul Milan (12.30) di Ibrahimovic che a San Siro ospita l'Udinese. Alle 15.00 c'è l'Inter di Antonio Conte impegnata a Lecce. Prima del posticipo Juve-Parma, alle 18 scende in campa la Roma contro il Genoa. Il turno andrà in archivio lunedì sera con Atalanta-Spal. Una giornata che non prevede quindi la partita al venerdì, una buona notizia per tutti coloro che giocano al fantacalcio. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 20a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Lazio-Sampdoria sabato ore 15

⚡Hot: Immobile e Quagliarella, passaggio di testimoni da urlo. Ok Lazzari

⛔Not: Colley al rientro può soffrire

⚽Sorpresa: Jony sta crescendo in maniera esponenziale

Lazio (3-5-2-): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Linetty, Thorsby, Ronaldo Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Sassuolo-Torino sabato ore 18

⚡Hot: Caputo è a caccia di riscatto.

Berenguer ha trovato grande continuità⛔Not: Bremer non convince⚽Sorpresa: Si può azzardare un ritorno fra i pali di ConsigliConsigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakoupoulos; Locatelli, Magnanelli; Djurici, Traorè, Boga; Caputo.Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

Napoli-Fiorentina sabato ore 20.45

⚡Hot: Manolas e Milenkovic sono le certezze delle due squadre

⛔Not: Dalbert non ci fa impazzire

⚽Sorpresa: Castrovilli può tentare il gol in trasferta pesante

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Milan-Udinese domenica ore 12.30

⚡Hot: Ibrahimovic è già una garanzia! Sema è in forma

⛔Not: Troost-Ekong non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa:Castillejo è in grande crescita

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Bologna-Verona domenica ore 15

⚡Hot: Soriano è stato il migliore contro il Torino. Bene Faraoni

⛔Not: Gunter può andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Skov Olsen ha la sua chance da titolare

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dzemaili, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini.

Brescia-Cagliari domenica ore 15.00

⚡Hot: Balotelli sfida Joao Pedro! Nainggolan può risorgere

⛔Not: Lasciate fuori Mateju, non sarà un grande pomeriggio per lui

⚽Sorpresa: Dopo Chancellor tocca a Cistana metterci la testa

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Castro, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.

Lecce-Inter domenica ore 15.00

⚡Hot: con le piccole non sbaglia, Lukaku è una garanzia! Ok Candreva e Lautaro

⛔Not: Rossettini potrebbe non vederla mai

⚽Sorpresa: Mancosu può tornare a stupire

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Genoa-Roma domenica ore 18.00

⚡Hot: Sturaro può colpire! Pellegrini, momento d'oro, sì a Smalling.

⛔Not: Goldaniga gettato nella mischia rischia seriamente

⚽Sorpresa: Perotti per il classico gol dell'ex

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ankersen, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Juventus-Parma domenica ore 20.45

⚡Hot: CR7 non si ferma più! Fidatevi di Pjanic, Bonucci e Kurtic

⛔Not: Stavolta Sepe può riposare

⚽Sorpresa: Ramsey vuole tornare decisivo, è la partita giusta!

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Atalanta-Spal lunedì 20.45

⚡Hot: Ilicic-Zapata pronti a scatenarsi! Petagna l'unico ferrarese a salvarsi

⛔Not: Per Tomovic malus e insufficienza in vista

⚽Sorpresa: Muriel in panchina? Schieratelo ugualmente

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Dabo, Missiroli, Valoti, Strefezza; Di Francesco, Petagna.

Giorgio Trobbiani/ Martin Sartorio