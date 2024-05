Scossone e addio Milan: Theo Hernandez ha detto sì

Il terzino francese ha un contratto coi rossoneri che scade a giugno 2026. Il suo attuale ingaggio è di circa 4 milioni di euro netti

Anche nella prossima estate il Milan potrebbe fare una grande cessione per finanziare la campagna acquisti. In tal senso, i ‘favoriti’ ad oggi sono due: Maignan e Theo Hernandez. Naturalmente senza dimenticare Rafa Leao, anche se ad oggi non risultano esserci piste concrete per il portoghese.

Per il portiere e il terzino francese, invece, è ‘calda’ la pista rappresentata dal Bayern Monaco. Lo è soprattutto per il secondo, considerato che i bavaresi hanno l’esigenza di trovare un sostituto di Alphonso Davies.

Il canadese non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 e ha già un accordo col Real Madrid: il Bayern è quindi obbligato a venderlo nel prossimo mercato, altrimenti lo perderebbe a zero fra un anno. E Theo Hernandez sarebbe a quanto pare il prescelto per l’eredità di Davies, tanto che Eberl e soci – in attesa che chiudano per il successore di Tuchel – sembrano essersi portati già avanti strappando l’ok del laterale milanista.

Secondo il ‘Mundo Deportivo’, il Bayern avrebbe già il sì di Theo Hernandez per la prossima stagione. Sul calciatore c’è anche la Premier, vedi Manchester United e Chelsea, così come club arabi, ma la sua preferenza sarebbe appunto andata ai bavaresi in cui ha militato per alcuni anni il fratello Lucas.