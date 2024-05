Due punti di penalizzazione: la settimana del verdetto definitivo

In settimana è atteso il verdetto definitivo sulla penalizzazione: meno due in classifica e per il club potrebbe essere anche un successo

La settimana del verdetto con la classifica che potrebbe mostrare dopo la sentenza tutto un altro volto. C’è aria di decisioni sul caso Nottingham Forest: il club inglese è stato sanzionato con quattro punti di penalizzazione per aver violato le norme sul Fair Play Finanziario in Inghilterra.

La società ha presentato già ricorso e c’è attesa per la decisione della commissione indipendente che emetterà il proprio verdetto in questa settimana. Stando a quanto riporta ‘Football Insider’, il Nottingham Forest ha non poche possibilità di vedersi diminuire la sanzione inflitta. Il club, infatti, si è affidato ad uno dei massimi esperti di giustizia sportiva, l’avvocato Nick De Marco che sta lavorando con i legali della società per ammorbidire la penalizzazione.

Difficile ipotizzare una cancellazione completa del -4 ricevuto, ma la speranza del club è riuscire almeno ad abbassare il numero di punti da sottrarre.

Premier League, settimana del verdetto per il Nottingham

Il verdetto non è certo secondario considerata la posizione in classifica della formazione allenata da Nuno Espirito Santo.

Il Nottingham, infatti, si trova al quartultimo posto, appena tre lunghezze sopra la zona retrocessione. Dovesse riguadagnare due punti salirebbe a cinque punti di vantaggio sul Luton Town, terzultimo, e sarebbe praticamente salvo considerato che la Premier League termina tra due giornate e all’ultimo turno il Forest giocherà contro il Burnley che, con la riduzione della penalizzazione, sarebbe matematicamente retrocesso

Attesa quindi per quel che verrà deciso sul ricorso del Nottingham Forest con anche Luton Town e Burnley coinvolti e il campionato inglese che vive con il fiato sospeso in attesa della giustizia sportiva.