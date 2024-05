Serie A e Governo, siamo allo scontro: la nota UFFICIALE dei club

Lega Serie A allo scontro aperto con il Governo, arriva la comunicazione da parte dei club del massimo campionato

I rapporti tra il mondo del calcio e la politica, in determinate fasi, sono sempre piuttosto conflittuali. Come in questo momento, dove si verifica un vero e proprio scontro tra la Lega Serie A e il Governo italiano.

In particolare, in questi giorni era stata avanzata la proposta, dall’esecutivo, di istituire una agenzia governativa per la vigilanza economica sulle società sportive professionistiche, un istituto dunque terzo rispetto alla Covisoc, interna alla FIGC. Quest’oggi, dalla riunione di Lega dei club, indetta per le ore 14, è emersa, come comunicato ufficialmente, la contrarietà all’unanimità nei confronti della proposta del Governo, con annessa rivendicazione “dell’autonomia dell’ordinamento sportivo dalla politica“. Nella stessa sede, i club del massimo campionato hanno poi ribadito “la necessità di procedere verso una piena autonomia della Lega Serie A all’interno dell’ordinamento sportivo“.