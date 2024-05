Ansia Dybala per la Roma, ecco l’esito degli esami

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala, uscito all’intervallo di Roma-Juventus: le ultime sulle condizioni dell’attaccante argentino

Sospiro di sollievo: c’era apprensione in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala, costretto ad uscire all’intervallo di Roma-Juventus per un problema fisico.

Già nel post gara De Rossi aveva tranquillizzato, spiegando che da una prima analisi non sembrava nulla di particolarmente grave. Una sensazione confermata anche dagli accertamenti cui la Joya si è sottoposto in giornata: gli esami effettuati quest’oggi, infatti, hanno escluso la presenza di lesioni e quindi fatto tirare un sospiro di sollievo al popolo giallorosso.

Ora Dybala proverà a rimettersi in condizione per la gara di ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: obiettivo per Dybala è riuscire ad essere a disposizione di De Rossi almeno per la convocazione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se e come l’ex Juventus potrà dare il proprio contributo al tentativo di rimonta dei giallorossi.

Bayer-Roma, nessuna lesione per Dybala

La presenza di Dybala a Leverkusen sarà ovviamente importante per la Roma che dovrà ribaltare lo 0-2 subito all’Olimpico.

Dopo la gara con la Juventus, il tecnico dei giallorossi ha mostrato fiducia nella rimonta, a patto che la squadra non abbia troppa frenesia e non si butti subito in attacco, lasciando campo al micidiale contropiede del Bayer. Con Dybala, ovviamente, De Rossi avrebbe un’arma in più da giocarsi nel tentativo di scardinare la difesa tedesca.