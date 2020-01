Calciomercato Roma, Milan in pressing su Under: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA MILAN / Il Milan è in pressing su Under e già nella giornata di oggi potrebbero esserci novità (l'agente è atteso a Milano). Ma per la tempistica dell'affare, che potrebbe coinvolgere anche Suso, bisognerà ancora attendere gli svilluppi sul fronte Politano-Spinazzola. Come è noto, l'operazione Inter-Roma è al momento bloccata: i nerazzurri hanno cambiato le condizioni dell'affare chiedendo all'ex Juve di sottoporsi oggi a dei test fisici alla Pinetina. Esami poi successivamente annullati: il ds giallorosso non ha dato il via libera.

Tornando a Under, l'esterno turco non è considerato un titolare da Fonseca e pertanto ha chieso di essere ceduto già in questa sessione. La valutazione del turco però resta molto alta e non di discosta dai 40 milioni di euro chiesti in estate dal club di Trigoria. Desiderio simile per: lo spagnolo non sta trovando la continuità che cercava e punta a cambiare aria per ritrovare nuovi stimoli. Ecco perché lo scambio può ancora andare in porta.

