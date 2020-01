TORINO MAZZARRI MAROCCHI / Vittoria pesante per il Torino, che batte 1-0 il Bologna e sale al settimo posto solitario in classifica. Continua però la contestazione dei tifosi granata, nonostante i recenti risultati positivi.

Interpellato in merito dal salotto di 'Sky Sport', il tecnico Walterha replicato stizzito alla domanda di Giancarlo: "Non voglio parlare di queste cose. Fai il bravo, Giancarlo, sono cose che con il calcio giocato non c'entrano e io non voglio entrarci. Se poi si deve inzuppare il biscotto per far polemica...Il mio futuro? Ma chi ci pensa, io penso alla prossima partita con il. Sono vent'anni che faccio calcio, non mi faccio distrarre da certe cose".