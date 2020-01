Calciomercato Milan, le ultime CM.IT sul futuro di Castillejo

CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO / Samu Castillejo non ha ancora trovato continuità con la maglia del Milan.

Appena quattro le presenze da titolare in questa stagione per l'ex, che durante la scorsa estate fu al centro di diversi rumors di calciomercato e, come anticipato da Calciomercato.it , alla fine ha deciso di proseguire la sua avventura rossonera.

LEGGI ANCHE >>> Milan, ESCLUSIVO: Castillejo vuole restare, le ultime

Calciomercato Milan, Castillejo punta alla riconferma

Anche in questa sessione invernale, sono diverse le indiscrezioni che lo vedono nuovamente lontano da San Siro: si è parlato, in questi giorni, di un interessamento dell'Espanyol, ma l'obiettivo dell'esterno offensivo è rudagnarsi la fiducia di Stefano Pioli. Castillejo, infatti, ha ribadito al club la volontà di non muoversi da Milano e il suo entourage nega sia trattative che contatti per un eventuale trasferimento in queste settimane. L'arrivo di Ibrahimovic e la voglia di giocare con lo svedese sono un ulteriore deterrente all'addio: per ora, quindi, Samu non si muove. Ancora una volta.

