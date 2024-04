Inter Torino 2-0: doppio Calhanoglu nella festa di San Siro | HIGHLIGHTS

Inter Torino 2-0: doppietta di Calhanoglu nel giorno della grande festa dentro e fuori San Siro per la seconda stella dei nerazzurri

La festa Scudetto dell’Inter inizia da San Siro. Nonostante l’obiettivo già raggiunto nel Derby contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi supera anche il Torino nel giorno dei festeggiamenti per la seconda stella.

San Siro è tutto esaurito ed in festa per i nerazzurri, prima del fischio d’inizio c’è anche il “pasillo de honor” del Torino per i giocatori dell’Inter. Il primo tempo è a ritmi bassi e piuttosto bloccato, ma ad inizio ripresa arriva la svolta con l’espulsione di Tameze. L’Inter si riversa nella metà campo dei granata e la sblocca con Calhanoglu dopo un’ottima azione e l’assist di Mkhitaryan.

I nerazzurri la chiudono nel giro di cinque minuti fra il 56′ ed il 60′: il raddoppio è di Calhanoglu su un calcio di rigore procuratore da Marcus Thuram. Doppietta del turco e 2-0 Inter prima della grande feste dentro e fuori San Siro.

INTER-TORINO 2-0: 56′, 60′ rig. Calhanoglu (I)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 89, Milan* 70, Juventus* 65, Bologna 62, Roma 58, Lazio* 55, Atalanta** 54, Napoli 49, Fiorentina** 47, Torino* 46, Monza* 44, Genoa 39, Lecce* 36, Cagliari 32, Verona* 31, Empoli 31, Frosinone* 31, Udinese 28, Sassuolo 26, Salernitana* 15

* una partita in più

** una partita in meno