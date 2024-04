Serie A, la cronaca di Bologna-Udinese 1-1

Dopo il lunch match Inter-Torino, scendono in campo per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A il Bologna e l’Udinese

La festa Scudetto per l’Inter ancora impazza, ma è tempo di scendere, in un match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, per il Bologna e l’Udinese.

I padroni di casa, guidati in panchina dal chiacchieratissimo Thiago Motta, accostato con insistenza alla Juventus per il post Allegri, arrivano a questo appuntamento col morale a mille dopo aver schiantato la Roma di Daniele De Rossi lontano dalle mura amiche in una sfida che valeva un pezzo di posto nella prossima edizione della Champions League. E non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi. Di contro, dopo l’amaro esordio di ieri nel recupero sempre contro i giallorossi, dopo lo stop per il malore a Ndicka, i bianconeri dell’allenatore Fabio Cannavaro hanno necessità estrema di muovere la classifica con un risultato positivo vista la situazione che si sta facendo davvero complicata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-UDINESE

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Beukema, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. All. Cannavaro

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 89, Milan* 70, Juventus* 65, Bologna* 63, Roma 58, Lazio* 55, Atalanta** 54, Napoli 49, Fiorentina** 47, Torino* 46, Monza* 44, Genoa 39, Lecce* 36, Cagliari 32, Verona* 31, Empoli 31, Frosinone* 31, Udinese* 29, Sassuolo 26, Salernitana* 15

* una partita in più

** una partita in meno