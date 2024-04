“Siamo stati fortunati”: Farris si gode lo Scudetto e avvisa le rivali

“Siamo stati fortunati”: Farris parla al posto di Simone Inzaghi, si gode lo Scudetto e avvisa le rivali. Le dichiarazioni del vice allenatore dell’Inter

Simone Inzaghi lascia la scena al suo vice, Farris, nel post partita di Inter-Torino. Il vice allenatore nerazzurro è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ prima della festa Scudetto.

L’Inter sta aprendo un ciclo? Farris risponde così dopo il 2-0 ai granata: “Sono tre anni che lottiamo per qualsiasi obiettivo. Il primo anno ci siamo lasciati portare via qualcosa che poteva essere nostro, ma quest’anno siamo stati ripagati di tutto. Il successo di questa stagione dà valore aggiunto anche a tutti gli altri trofei conquistati”.

“Noi cerchiamo di creare il clima giusto. Siamo stati anche fortunati – afferma Farris – perché sono entrati dei ragazzi che si sono fatti volere bene. Quest’anno è stato un piacere quasi quotidiano andare al campo. I ritiri sono stati meno pesanti, merito dei ragazzi”. Infine, sull’importanza di Inzaghi: “Il mister si è sempre messo in prima linea, anche quando veniva criticato. Siamo l’Inter, non potevamo perdere così tante partite in campionato come l’anno scorso. Inzaghi è il nostro condottiero, ha tenuto la barra dritta in momenti molto difficili”.