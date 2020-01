JUVENTUS INTER CALCIOMERCATO EMERSON ALONSO / Il calciomercato di Inter e Juventus torna ad incrociarsi. Dopo il blitz per Kulusevski, Paratici potrebbe fare un altro sgarbo - questa volta indiretto - ai nerazzurri. Come riporta 'Sportmediaset', Emerson Palmieri sarebbe tornato in orbita bianconera: il terzino non è più un punto fisso del Chelsea di Lampard e a gennaio è pronto a fare le valigie.

L'affare potrebbe presto entrare nel vivo con la Juventus intenzionata strappare l'ex Roma e Palermo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Inter e Juve, Emerson blocca Alonso

Se l'affare dovesse andare in porto, non sarebbe da escludere l'addio di Mattia De Sciglio. Il calciatore ex Milan continua ad essere nel mirino del Psg: Leonardo potrebbe trovare strada libera per l'italiano, obiettivo di mercato già nella sessione estiva.

Lo sbarco a Torino di Emerson Palmieri, come detto, avrebbe ripercussioni sul mercato Inter: l'addio dell'italo-brasiliano, infatti, bloccherebbe definitivamente a Londra Marcos Alonso, obiettivo dei nerazzurri. Sembra impossibile, infatti, immaginare la doppia cessione dei due calciatori da parte del Chelsea.

