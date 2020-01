CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Il Napoli ha scelto Stanislav Lobotka per rinforzare il centrocampo di Gennaro Gattuso lavora senza sosta per cercare di strappare il centrocampista slovacco al CeltaVigo.

Dopo il blitz a Londra la trattativa continua ad andare avanti su due binari, con un emissario del club partenopeo che in giornata è volato in Spagna per continuare a trattare con il Celta mentre a Napoli, e non a Milano secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , il Ds azzurro Cristianoha incontrato nuovamente gli agenti del calciatore che nel frattempo starebbe spingendo per il trasferimento.

Come vi abbiamo raccontato con largo anticipo, l'intesa col calciatore è stata raggiunta a quota 2 milioni di euro all'anno, mentre l'offerta presentata al Celta Vigo è salita a circa 17-18 milioni di euro. Gli spagnoli sperano di strappare qualcosa in più e per il momento non fanno trapelare segnali di cedimento, anche se continua a filtrare una sensazione di ottimismo dalle parti coinvolte nella trattativa.

