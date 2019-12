CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA CELTA VIGO / Due giorni di colloqui, in attesa della fumata bianca. Per Stanislav Lobotka, compatto regista del Celta Vigo, il club spagnolo e il Napoli, stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, continuano a lavorare per arrivare alla stretta di mano. Poco male, però: permane un clima di ottimismo attorno alla buona riuscita dell’affare.

Dopo due giorni di colloqui in quel di Londra, gli emissari di Celta e Napoli hanno fatto ritorno a casa, rispettivamente in Spagna e in Italia, dove ognuno avrà un paio di giorni per meditare sulle proprie posizioni. Poi nei prossimi giorni si tornerà a parlare, con gli azzurri forti della volontà del calciatore e del suo entourage di voler sposare la causa die dei suoi. Celta e Napoli, dunque, continuano a trattare. E si attendono aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ottimismo per Lobotka: cifre e dettagli, ULTIME CM.IT

A cura di Alessandro Montano