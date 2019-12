CALCIOMERCATO MILAN MATIC SUSO / Il Milan fa sul serio: dopo Ibrahimovic, i rossoneri vanno a caccia di un centrocampista in grado di agire davanti alla difesa.

Non è certo una novità che il nome in cima alla lista dei desideri disia quello di Nemanja, in uscita dalnonostante abbia giocato titolare nell'ultima gara dei 'Red Devils'.

In scadenza di contratto a fine stagione, per il serbo il problema è rappresentato dall'ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione: questo l'ostacolo da superare per far sì che il 31enne approdi alla corte di Pioli, dando così ulteriore esperienza ad un gruppo troppo giovane per poter competere ad alti livelli.

Calciomercato Milan, Suso verso la panchina: addio in vista?

In attesa di Matic o di un altro centrocampista, Pioli studia il Milan targato Ibrahimovic: con lo svedese l'attacco rossonero cambierà volto e oltre a Piatek a farne le spese potrebbe essere anche Suso. Lo spagnolo fin qui ha deluso e potrebbe finire in panchina con Calhanoglu avanzato sull'out destro del tridente offensivo: una situazione che potrebbe anche spingere l'ex Liverpool all'addio tra gennaio e l'estate con la sua cessione che garantirebbe un buon introito alla società. Suso piace da tempo al Siviglia ma potrebbe anche restare in Italia con il riaccendersi dell'interesse del Napoli, soprattutto in caso di addio di Callejon.

