CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI BOCA JUNIORS / Daniele De Rossi è pronto a tornare nella sua Roma. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' si sa lavora per il ritorno dell'ex capitano giallorosso, ora in forza al Boca Juniors, nella capitale. La seconda vita di De Rossi a Roma potrebbe prendere corpo con il passaggio di proprietà nelle mani di Friedkin, che continua a trattare con Pallotta per l'acquisizione de club con l'obiettivo di una rapida chiusura dell'affare: nelle ultime ore l'offerta è stata ritoccata fino a raggiungere quota 780 milioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, De Rossi 2.0: ritorno nella capitale con Friedkin

Il matrimonio tra De Rossi e il Boca Juniors sembra essere già giunto al capolinea: l'ex capitano della Roma è sceso in campo soltanto in quattro delle sedici partite di campionato disputate fin qui, dopo essersi fermato a fine settembre per un infortunio muscolare, seguito da una ricaduta, tornando a disposizione solo a fine novembre. Il ritiro dal calcio giocato è una pista sempre più concreta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista classe 1983 ha avuto un contatto indiretto con Friedkin per uno scambio di informazioni. Per lui sarebbe pronto un ruolo nello staff tecnico, dopo l'addio concretizzato nell'ultima estate. In piedi anche la pista che porta ad un incarico nella Federazione azzurra.

