INTER GENOA CRISCITO MOTTA / Momento difficile per il Genoa, con Thiago Motta a rischio esonero dopo il match perso nettamente contro l'Inter. Domenico Criscito, capitano dei 'Grifoni', si è soffermato sul tecnico Italo-brasiliano intervenendo in zona mista: "Quando le cose non vanno bene, chi paga è sempre l’allenatore.

Lui è arrivato, ha portato le sue idee e speriamo possa restare al Genoa. Ci vuole del tempo, ma anche noi in campo dobbiamo cambiare atteggiamento. La colpa è nostra: dobbiamo prenderci le nostre responsabilità".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Genoa, Thiago Motta sulla graticola: pronto il sostituto