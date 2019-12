Calciomercato Roma, De Sanctis apre al vice Dzeko

CALCIOMERCATO ROMA DE SANCTIS / L'addio anticipato sempre più probabile di Nikola Kalinic accende il calciomercato Roma che alla riapertura della finestra invernale cercherà di cogliere un'occasione importante per rinforzare il reparto offensivo e garantire ad Edin Dzeko un'alternativa all'altezza. Interrogato sul tema, il team manager giallorosso Morgan De Sanctis ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida con la Fiorentina ha replicato: "Se arriverà un vice Dzeko? Questa squadra è difficilmente migliorabble - esordisce De Sanctis -. Il mercato di gennaio non offre chissà quali opportunità. La Roma è vigile, lo sarà anche a gennaio, però partiamo dal presupposto che è difficilmente migliorabile".

Una sorta di apertura, lasciando intendere che se arriverà un rinforzo, non sarà solo un inserimento quantitativo ma una vera alternativa valida e pronta a dare il suo contributo da subito. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Ed i nomi segnati sulla lista degli obiettivi della dirigenza giallorossa sembrano andare proprio in questa direzione. Il più caldo resta Andrea Petagna, che sta cercando di risollevare la sua Spal ma non nasconde il sogno di giocare in un grande club. Anche l'Inter si è messa sulle sue tracce, in un duello che però dovrà fare i conti con la dirigenza ferrarese che, in una difficile situazione di classifica, non farà sconti. In discesa le quotazioni di Moise Kean, che con l'arrivo imminente di Carlo Ancelotti dovrebbe essere confermato all'Everton almeno fino al termine della stagione. Difficili anche le piste Mertens e Ibrahimovic, che si sarebbe riaccesa nei giorni scorsi. Occhio invece a Mariano Diaz che può lasciare il Real Madrid in prestito.

