Cessione Roma, colpo di scena: può saltare la trattativa Pallotta-Friedkin

ROMA CESSIONE FRIEDKIN PALLOTTA TRATTATIVA / Frenata nella trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione delle quote di maggioranza dell'AS Roma. Negli ultimi giorni l'operazione sembrava andare ormai verso un esito positivo, ma ora è tornato tutto in discussione. Il nodo è, ovviamente, economico ed è relativo alla valutazione del club giallorosso. Come riporta 'Il Sole 24 Ore', la trattativa vive una fase importante di stallo.

e gli altri investitori puntano ad uscire dal club monetizzando la partecipazione mentre il magnate texanonon ha intenzione di andare oltre una certa cifra.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Da prendere in considerazione, infatti, la capitalizzazione attuale del club, i debiti e il progetto stadio. Proprio su quest'ultimo punto c'è una differenza di vedute: Pallotta vuole inserire il progetto nella valutazione del club, Friedkin non è affatto d'accordo ed è anche innervosito, dal momento che si tratta di un impianto che potrebbe essere costruito in futuro e per il quale l'iter non è ancora concluso. Se non ci saranno avvicinamenti nei prossimi giorni la trattativa potrebbe clamorosamente saltare.