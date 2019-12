CALCIOMERCATO INTER ZE ELIAS GABIGOL/ Intervistato ai microfoni di 'PassioneInter.com', Ze Elias, ex giocatore dell'Inter, ha parlato del futuro di Gabigol, attaccante classe 1996 di proprietà della Beneamata che tanto bene ha fatto con la maglia del Flamengo nell'ultimo anno solare. Le sue parole: "La sua situazione la trovo alquanto particolare. Certo che è un giocatore giovane, ma non sono sicuro che possa riuscire a fare in Europa ciò che ha fatto in Brasile".

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, l'annuncio di Gabigol: "Sogno di giocare in Premier League"

Ze Elias, che nella stagione 1997/1998 ha sfiorato lo scudetto all'Inter sotto la guida di Gigi Simoni, ha poi aggiunto: "Se dovesse scegliere la Spagna avrebbe più possibilità di continuare a fare bene. In alcuni campionati come quello inglese, italiano o tedesco invece, ho qualche dubbio che possa ripetersi. In merito al prezzo l'Inter lo decide e di sicuro terrà conto di quanto ha sborsato per acquistarlo".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, conferme dal Brasile: ecco il tesoretto in arrivo da Gabigol