CALCIOMERCATO INTER VIDAL LAUTARO MARTINEZ / Asse di calciomercato rovente quello che lega Inter e Barcellona. In attesa del big match di martedì prossimo che deciderà il futuro della formazione di Antonio Conte in Europa, le due società sono da settimane al centro di molte voci che riguardano più nomi, da una parte e dall'altra. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter, ultime su Vidal e Lautaro Martinez

Sponda Inter, l'obiettivo più caldo e concreto dopo le voci estive su Ivan Rakitic è il compagno di reparto Arturo Vidal.

All'apertura pubblica dell'ad Beppee del tecnico Antonio, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, per il momento non hanno fatto seguito ulteriori passi ufficiali per il cileno che in questa fase il Barcellona continua a valutare 15 milioni di euro senza aprire all'ipotesi di prestito . Condizioni che non scaldano l'Inter, frenata inoltre dall'elevato ingaggio percepito dall'ex centrocampista di Juventus e Bayern Monaco. Ma non si escludono sviluppi e anzi, in Catalogna allargano i discorsi. Secondo 'Mundo Deportivo' infatti proprio l'incrocio di Champions a Milano potrebbe essere l'occasione per approfondire i discorsi e magari allargarli ad altri nomi, come quel Lautaroche lo stesso Luis Suarez ha indicato come profilo interessante per la sua eredità al 'Camp Nou'. Per il quotidiano catalano dunque, l'operazione Vidal a gennaio potrebbe fare da apripista per una trattativa che potrebbe portare l'argentino in blaugrana: praticamente impossibile a gennaio, da non escludere in estate. Nonostante l'Inter stia facendo di tutto per blindare il 'Toro'.

