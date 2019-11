DIRETTA SORTEGGIO EURO 2020 ITALIA / Nelle scorse settimane si sono conclusi i gironi di qualificazione ai prossimi Europei del 2020, prima edizione itinerante di questa competizione nella storia del calcio. 12 città ospiteranno la manifestazione, che per la prima volta vedrà anche la partecipazione di 24 squadre e non più di 16. Si partirà all'Olimpico di Roma il 12 giugno, con l'Italia che quindi debutterà in casa dopo il percorso netto fatto registrare nel girone.

Tra pochissimo la nazionale del ct Mancini conoscerà le tre avversarie della fase a gruppi e Calciomercato.it vi offrirà in diretta testuale il sorteggio di

LE FASCE

Fascia 1 (teste di serie): ITALIA, Belgio, Inghilterra, Ucraina, Spagna, Germania

Fascia 2: Svizzera, Croazia, Russia, Francia, Olanda, Polonia

Fascia 3: Turchia, Austria Danimarca, Svezia, Portogallo, Repubblica Ceca

Fascia 4: Finlandia, Galles e le quattro vincitrici dei Playoff

Sorteggi Euro 2020, i gironi

Aggiornamento ore 18.35:

GRUPPO A (Roma, Baku)

- Turchia

- ITALIA

- Galles

- Svizzera



GRUPPO B (San Pietroburgo, Copenaghen)

- Danimarca

- Finlandia

- Belgio

- Russia



GRUPPO C (Amsterdam, Bucarest)

- Olanda

- Ucraina

- Austria

- Vincente Playoff A (Solo se Romania) D (Georgia/Macedonia del Nord/Kosovo/Bielorussia)



GRUPPO D (Londra, Glasgow)

- Inghilterra

- Croazia

- Vincente Playoff C (Scozia/Norvegia/Serbia/Israele)

- Repubblica Ceca



GRUPPO E (Bilbao, Dublino)

- Spagna

- Svezia

- Polonia

- vincente playoff B (Bosnia, Irlanda del Nord, Irlanda, Slovacchia)



GRUPPO F (Monaco, Budapest)

- vincente playoff A (Islanda-Bulgaria-Ungheria) o D (Georgia/Macedonia del Nord/Kosovo/Bielorussia)

- Portogallo

- Francia

- Germania

