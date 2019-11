CALCIOMERCATO ROMA FONSECA FLORENZI / Domani la Roma sarà impegnata all'Olimpico contro il Brescia privo però di Mario Balotelli in seguito alla decisione ferma di Grosso di non convocarlo dopo gli eventi della settimana. A presentare la sfida ci ha pensato il tecnico Paulo Fonseca che tra i vari argomenti odierni ha avuto modo di parlare anche di Alessandro Florenzi.

Il capitano giallorosso è il vero caso della stagione visto lo scarsissimo impiego finora con il club a dispetto di quanto accade regolarmente con la maglia della nazionale italiana.

Roma, il caso Florenzi e la ricerca di un attaccante

Dopo le ultime prove con l'Italia è quindi possibile, almeno sulla carta, l'impiego di Florenzi anche a Roma, ma Fonseca ha le idee chiarissime e non si lascia condizionare: "Ora tocca a lui? Domani vediamo, di certo né i giornali ne l'impiego in Nazionale possono indirizzare le mie scelte. Quando io metto in campo un giocatore è perché ritengo giusto che debba giocare lui. Florenzi lavora sempre al massimo".

Spazio anche ad una battuta sul mercato in entrata a gennaio: "Nuovo attaccante a gennaio? Al momento non parliamo di questo io e Petrachi".

