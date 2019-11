JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Juventus in ansia per Cristiano Ronaldo. Stasera, nel match di qualificazioni europee tra Portogallo e Lituania, il campione dovrebbe scendere in campo da titolare nonostante i fastidi al ginocchio accusati di recente con i bianconeri: clicca qui per restare aggiornato.

Così, riporta 'Tuttosport', i bianconeri sarebbero in apprensione per un motivo preciso: la lieve infiammazione al collaterale del ginocchio destro è reale e dura da quasi venti giorni, durante i quali non è mai riuscito ad allenarsi regolarmente in gruppo. La speranza, quindi, è che oggi riesca a svolgere senza complicazioni la partita della sua Nazionale.

