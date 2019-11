JUVENTUS MILAN SARRI / Una magia di Dybala consente alla Juventus di battere il Milan nel posticipo della 12° giornata. Ma a catalizzare l'attenzione a fine gara è la prestazione e la reazione di Cristiano Ronaldo dopo il cambio nella ripresa proprio per il numero dice argentino. Il tecnico bianconero ha spiegato in conferenza stampa: "Ronaldo ha lasciato prima lo stadio? Questo non lo so sinceramente. Non sono entrato nello spogliatoio dei ragazzi. Bisogna ringraziarlo perché si è messo a disposizione, tanti nelle stesse condizioni stamane avrebbero fatto un passo indietro. Ha giocato: la sensazione era che fosse un po' in difficoltà e abbiamo deciso per il cambio. Se lui si arrabbia per la sostituzione, dopo tutto quello che ha vinto, a me fa molto piacere perché significa che ha ancora la testa pienamente coinvolta e vuol dare una mano alla squadra a tutti i costi. Un calciatore quando esce ha un minimo di giramento: sarei molto più preoccupato del contrario".

PROBLEMA RONALDO - "Ronaldo ha questo problema da 20-25 giorni, non riesce ad allenarsi con continuità. Ha preso un colpo al ginocchio in allenamento: non ha distorsioni o cose gravi, solo un ematoma al collaterale interno del ginocchio destro. E questo gli crea dei problemi negli appoggi.

Irrispettoso verso i compagni? Non lo so se ha lasciato prima lo stadio, eventualmente sarà un qualcosa da risolvere con i suoi compagni".

DYBALA - "Dybala ha avuto una gastroenterite prima di Mosca, era un po' debilitato, solo ieri l'ho visto in ripresa. Avevo dubbi sulla sua tenuta, così come su quella di Cristiano. Così abbiamo deciso di andare su un part-time tra i due. Douglas Costa è in crescita, ma in questo momento può fare la differenza solo per uno spezzone di partita".

BERNARDESCHI -"Il pubblico rumoreggia su Bernardeschi? Ha qualità straordinarie, ti fa arrabbiare perché non sempre le tira fuori e con continuità. Questo è l'aspetto negativo: quello positivo, che in quel ruolo mette un'intensità difensiva tale che ci permettere di reggere questo modulo, altrimenti difficile con altri tipi di giocatori".

