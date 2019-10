UDINESE ROMA RIZZITELLI IRRATI / Non sono passate inosservate le parole di Ruggero Rizzitelli nel post partita di Udinese-Roma. L'ex attaccante giallorosso, attualmente opinionista di 'Roma TV', ha commentato in maniera piuttosto colorita l'operato dell'arbitro Irrati ("Attaccate ar ca…!"). Intervistato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Rizzitelli ha fatto chiarezza sull'episodio di ieri sera.

Cosa l'ha portato ad usare un'espressione del genere dopo la partita di ieri?

"Sono cose che succedono a caldo a ogni tifoso. È la quarta/quinta volta che veniamo danneggiati, abbiamo un'anima e ci sfoghiamo. Io dico quello che penso perché ho una dignità".



Intende scusarsi con Irrati?

"Non ho offeso nessuno, quindi nemmeno Irrati. La mia è stata un'espressione colorita che si usa a Roma. Non ho toccato la sensibilità di Irrati".

Teme una sospensione da parte della Roma?

"Decide la società, ma se dovessero sospendermi, mi toglierebbero la vita. Finora ho avuto piena libertà d'espressione, come del resto avevo chiesto".