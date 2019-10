VIDEO CM.IT NAPOLI DE LAURENTIIS INSIGNE ANCELOTTI / Intercettato dai giornalisti, tra cui anche l'inviato di Calciomercato.it all'esterno del Comune di Napoli, dove si era recato per la firma della nuova concessione quinquennale dello stadio San Paolo (con opzione di rinnovo per altri cinque anni a favore del club), Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni su Lorenzo Insigne. "Si tranquillizzi e diventi una persona più serena - ha spiegato - Ma questo è un problema suo, che non gli può risolvere né Raiola né Ancelotti. E' un ottimo atleta e un grandissimo calciatore, poi può essere più in forma o meno in forma.

Se a giudizio dell'allenatore è meno in forma, lui non può uscirsene con battute o atteggiamenti quasi di sfida, perché l'allenatore è un padre di famiglia di quasi 60 anni, che non ti manda a quel paese perché c'ha un'età". Sulla questione stadio: "Ho fatto un progetto con l'architetto, artefice dello Juventus Stadium. I salottini sono fantastici, ma bisogna preoccuparsi di dove spostare la pista d'atletica, poi bisogna stabilire cosa fare. Dobbiamo modificare la legge sugli stadi, si parla di tutti gli impianti sportivi". Su: "Ancelotti deve capire come può utilizzarlo. Sono stato anche io a chiedergli di farli giocare tutti, adesso lui sceglierà la squadra definitiva per affrontare il campionato, quale la squadra sostitutiva per affrontare le coppe europee e quali saranno i due-tre cambi per stanchezza o indisponibilità fisiche di alcuni giocatori".