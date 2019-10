Milan, da Rebic a Bennacer: Pioli rianima il mercato

CALCIOMERCATO MILAN REBIC BENNACER / La missione di Pioli non è certo facile. Il mondo Milan non sta attraversando un buon momento e la tifoseria è sempre più critica nei confronti della società. L'ex tecnico dei Viola dovrà rimettere in carreggiata la squadra riportandola il prima possibile nelle zone alte della classifica.

Per farlo servirà lanciare molti calciatori, arrivati in estate che con Giampaolo hanno faticato a trovare spazio.

Gli occhi sono soprattutto puntati su Rebic: il croato è considerato un ottimo acquisto ma per l'ex tecnico è stato solo una riserva. In Nazionale è un punto fisso, a Pioli spetterà il compito di trovargli spazio. Con la maglia a scacchi ha dato prova di poter giocare indifferentemente sia sulla destra che sulla sinistra. A rischiare il posto potrebbe essere dunque Suso, sempre più nel mirino dei tifosi.

A centrocampo cercano maggiore considerazione Bennacer e Krunic, poco utilizzati nell'ultima gestione. Stesso discorso per Duarte che non ha sfigurato contro il Genoa.

TheoHernandez e Leao sono invece coloro che sono pronti a rimanere in pianta stabile nell'undici titolare. Pioli è dunque chiamato a lanciare quei calciatori trascurati da Giampaolo per non bocciare il calciomercato estivo di Maldini, Massara e Boban