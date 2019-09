EVERTON MILAN GREMIO BRASILE / Il Milan ha acquistato Ante Rebic nelle ultime ore di calciomercato. I rossoneri hanno cercato a lungo un attaccante, una seconda punta di qualità, viste le difficoltà per arrivare ad Angel Correa. La scelta era ricaduta anche su Everton, attaccante classe '96 del Gremio accostato a più riprese sia al Milan che al Napoli.

Alla fine il brasiliano è rimasto nella squadra dove è cresciuto, ma lo ha fatto senza grossi rimpianti.

Lo stesso Everton ha ammesso in conferenza stampa dal ritiro della nazionale: "Non sono rimasto deluso, al contrario. Quando me ne andrò vorrà dire che sarà una cosa buona per me e per il club, l'offerta non ha soddisfatto entrambe le parti. Non penso che debba essere ansioso, tutto arriva nel momento giusto". L'esterno 23enne lascia la porta aperta alla cessione, le italiane potrebbero tornare presto all'attacco.

