CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI MAROTTA PARATICI DYBALA / Ultima settimana di calciomercato, che si svolgerà all'insegna del nome di Mauro Icardi. L'attaccante argentino non rientra più nei piani dell'Inter, nonostante la sua volontà di restare e ieri sera l'ad nerazzurro Marotta ha risposto a muso duro alle affermazioni di Wanda Nara. 'Panorama' rivela inoltre che il giocatore, ieri, sarebbe stato convocato dalla dirigenza ma non si sarebbe presentato perché a riposo fuori Milano. Tensione dunque ai massimi livelli, con la Juventus che continua a pensare all'argentino e prova ad approfittarne.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', ci sarebbe stato negli ultimi giorni il disgelo dei rapporti tra il ds bianconeroe l'ex collega. Dialogo aperto, ma finora soltanto abbozzato. Fosse per i nerazzurri, si aprirebbe anche il discorso relativo a, ma l'ipotesi non alletta la Juventus. L'eventuale proposta bianconera sarebbe didi euro più il cartellino di. I campioni d'Italia devono in effetti primariamente sfoltire la rosa, per motivi economici e di organico, prima di poter lanciare l'assalto. 'Tuttosport' rilancia affermando che Paratici, domenica sera, sarebbe stato visto a Roma in compagnia di intermediari che stanno curando l'operazione. L'intesa con l'entourage di Icardi sarebbe stata trovata sulla base di un ingaggio prossimo ai 10 milioni annui. Una settimana e sapremo.