JUVENTUS DYBALA ICARDI / Viglia di Parma-Juve, match d'esordio per la squadra campione d'Italia in campionato. Con i bianconeri orfani però di Maurizio Sarri, il cui battesimo ufficiale sulla panchina della 'Vecchia Signora' slitterà alla trasferta di Firenze, con l'ex manager del Chelsea che salterà anche l'attesissima sfida della prossima settimana contro il Napoli. Juventus in campo domani al 'Tardini' ma con un mercato ancora tutto da scrivere e che potrebbe riservare diverse sorprese in questo rush finale. Sono soprattutto le cessioni a tenere banco alla Continassa, con Fabio Paratici al lavoro da settimane per smaltire la rosa a disposizione di Sarri. Un'impasse che inevitabilmente blocca anche le operazioni in entrata, con i bianconeri che pensano ad un ultimo colpo di spessore in attacco. Un obiettivo sensibile resta Icardi, da cui dipendono però gli addii di alcuni big. Da Dybala a Pjanic, passando per Mandzukic, Rugani, Emre Can e Matuidi: s'infiamma il calciomercato in uscita della Juventus. Per tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti Clicca Qui!

Juventus, da Dybala a Pjanic: il punto sul mercato in uscita

Gli esuberi di lusso complicano le strategie di mercato della Juventus in quest'ultima fase della finestra estiva. Diverse le trattative saltate che stanno rallentando i piani di Paratici, tra cui ovviamente spicca il mancato approdo in Premier League di Paulo Dybala. Niente Tottenham ma soprattutto Manchester United per la 'Joya', con lo scambio per Lukaku sfumato sul più bello e che ha permesso poi all'Inter di chiudere per il centravanti belga. Sul numero dieci adesso rimane solo il Paris Saint-Germain, con la sensazione però che l'argentino sia adesso vicino alla conferma in bianconero al pari del connazionale Higuain. I due attaccanti albiceleste, peraltro, si giocano una maglia da titolare per l'esordio di domani in campionato a Parma con l'ex Palermo favorito sul connazionale.

Così il primo nome in lista di sbarco nel reparto offensivo diventa Mario Mandzukic, anche lui nel mirino dello United prima del gong del mercato in Inghilterra. Saltata la trattativa con i 'Red Devils' per il jolly croato potrebbe rifarsi sotto il Borussia Dortmund, ma è soprattutto la pista Barcellona quella più calda per un possibile cambio di casacca.

Calciomercato Juventus, la strategia di Paratici per Icardi

Gli affari con i blaugrana potrebbero allargarsi anche ad, quest'ultimo a più riprese accostato alla Juve. Si è complicato invece il trasferimento alla Roma di Daniele Rugani , con le due società che non hanno trovato finora l'accordo sulle valutazioni dei baby giallorossi Riccardi e Celar. Non si sblocca neanche la situazione di, con l'agente Raiola in cerca di una sistemazione per il centrocampista campione del mondo per cui potrebbe esserci anche l'ipotesi di un ritorno al PSG. Proprio i campioni di Francia non perdono di vista Miralem. Mercoledì pomeriggio l'agente del bosniaco Ramadani, nel summit con Paratici per Chiesa, ha fatto il punto anche sul futuro dell'ex Roma che però al momento è considerato tra gli incedibili dal CFO bianconero. Difficile pure la partenza di, il cui 50% di un'eventuale cessione andrebbe a finire nelle casse del Boca Juniors.

Situazione complicata con la Juventus che punta comunque ad incassare una tesoretto vicino ai 100 milioni di euro per poter poi tentare l'assalto per un tassello di grido in attacco nelle ultime battute della campagna trasferimenti. Oltre a Federico Chiesa, blindato però dalla Fiorentina, il profilo che continua a stuzzicare Paratici e Nedved resta Mauro Icardi, che dopo aver scartato le ipotesi Roma e Monaco sembra orientato anche a rimandare al mittente le avances di De Laurentiis per portarlo al Napoli e alla corte di Ancelotti. Il centravanti argentino e la moglie-agente Wanda Nara continuano a preferire la soluzione bianconera, o in alternativa la permanenza all'Inter da separato in casa visto che non rientra nel progetto nerazzurro del nuovo corso Conte. L'ex Marotta darebbe il via libera alla cessione di Icardi alla Juve solo per lo scambio con Dybala, scenario però finora scartato da Paratici. Il CFO della Continassa potrebbe così pensare di alzare l'offerta all'Inter per l'ex capitano, senza sacrificare il numero dieci: ma il tutto, inevitabilmente, resta legato al futuro degli esuberi di lusso della 'Vecchia Signora'.