CALCIOMERCATO INTER MILINKOVIC SAVIC LAZIO / Il calciomercato estivo sta entrando nella fase finale, ma ancora molte situazioni importanti sono in sospeso. Non solo il triangolo Neymar-Dybala-Icardi infiamma le trattative europee di questi giorni, anche il nome di Sergej Milinkovic-Savic muove i sogni di molti tifosi. In particolare quelli dell'Inter, che spingono per un altro colpo grosso di Marotta. Per il serbo della Lazio è sfumata la pista Manchester United dopo la chiusura del mercato in Premier e ora possono pensarci anche altri club.

Il talento biancoceleste piace anche al, ma lo stesso Milinkovic-Savic ha parlato del suo futuro.

Sergej Milinkovic-Savic è l'oggetto del desiderio di molti top club europei, ma fino ad ora il classe '95 è rimasto ad allenarsi con la Lazio e tiene alta la concentrazione sui biancocelesti: "La sessione di calciomercato in Inghilterra si è chiusa, quindi la storia del Manchester United è finita, ma non ero molto infastidito dalle cose che sono state scritte", ha detto l'ex Genk a 'espreso.rs'. Milinkovic-Savic, che ha trascorso qualche giorno in Serbia con la sua famiglia in seguito all'infortunio che lo sta tenendo ai box, non pensa troppo al futuro: "Sono sempre stato concentrato sulla preparazione, sono qui dove sono e do il massimo". Il centrocampista continua: "Io sto alla Lazio, ma non penso alla scadenza del mercato. Sono state scritte molte cose, ma io so dov'è la mia testa e con chi ho un contratto". Infine sull'infortunio: "Non è così grave come hanno detto, non ci penso e non vedo l'ora di tornare".

F.I