La Juventus sacrifica Chiesa: nessun dubbio sul sostituto

Il futuro di Federico Chiesa non è ancora certo: senza rinnovo, l’attaccante ex Fiorentina potrebbe lasciare i bianconeri questa estate

È ormai agli sgoccioli l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, con lo sfogo e il comportamento sopra le righe post finale di Coppa Italia che potrebbe costare già nelle prossime ore l’allontanamento al tecnico livornese.

La Juve potrebbe decidere per un divorzio anticipato dopo la sfuriata dell’allenatore al termine della sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta, dove in tribuna era presente anche Marco Tardelli: “Allegri ha fatto il massimo vincendo la Coppa Italia e riportando la squadra in Champions League. Ma la Juventus deve tornare a lottare per lo scudetto – sottolinea l’ex centrocampista alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Il problema è che Allegri mi è parso un po’ troppo solo negli ultimi tre anni. La Juventus ha avuto molti problemi, dalle penalizzazioni alle squalifiche di Pogba e Fagioli, gestiti in gran parte l’allenatore”.

Calciomercato Juventus, Tardelli e l’addio di Chiesa: “Mi terrei stretto Soulé”

La ricetta di Tardelli per ripartire è chiara: “La Juventus deve puntare sui giovani che si sono messi in mostra in questa stagione, oltre a dei rinforzi di qualità. Serviranno almeno quattro acquisti in estate per avvicinarsi all’Inter”.

Il campione del mondo di Spagna ’82 sacrificherebbe Chiesa tra i big per puntare su un giovane come Soulé, il cui futuro rimane incerto: “Sacrificio importante? Penso più a uno come Chiesa. Non conosco i dettagli della sua situazione contrattuale, ma credo che uno come Federico possa avere dei corteggiatori all’estero. Tanti parlano della cessione di Soulé. A me l’argentino piace e me lo terrei stretto, proverei a dargli un’occasione anche nella Juventus dopo l’ottima stagione in prestito al Frosinone“. Per Chiesa è in ballo il rinnovo, con l’attaccante che ha manifestato il desidero comunque di proseguire la sua avventura sotto la Mole.