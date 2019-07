DIRETTA NAPOLI LIVERPOOL - Il Napoli affronta il Liverpool in una amichevole di lusso in terra scozzese. Da un lato gli azzurri di Ancelotti vogliono riscattare il 5-0 nel test match di un anno fa e cominciare a ingranare dopo qualche risultato negativo come la sconfitta col Benevento e il pareggio con la Cremonese. Dall'altro anche i 'Reds' di Klopp cercano un risultato di prestigio dopo i ko di questo precampionato con Borussia Dortmund e Siviglia.

Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Murrayfield Stadium' in tempo reale.

Queste le formazioni del match, con Carlo Ancelotti che schiera José Maria Callejon a centrocampo, lasciando in panchina Gaetano:

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Wijnaldum, Origi, Oxlade-Chamberlain. All. Klopp

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Zielinski; Verdi, Mertens, Insigne; Milik. All. Ancelotti