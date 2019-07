Napoli, James Rodriguez e il pressing Atletico: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / La corda che Aurelio De Laurentiis ha tirato nelle scorse settimane rischia di spezzarsi: il Real Madrid deve cedere James Rodriguez e non ha intenzione di attendere ancora a lungo. I merengues, come riportato oggi da ‘AS’, non hanno gradito le ultime dichiarazioni del patron e le parti, in queste ore, sembrano essersi nuovamente allontanate, nonostante l’apertura al pagamento dilazionato emersa nelle ore scorse.

La richiesta di Florentino Perez resta la stessa: niente prestito, niente obbligo di riscatto.

Serve un trasferimento a titolo definitivo da chiudere quanto prima, perché il tempo stringe, la UEFA impone un disavanzo massimo di 100 milioni tra entrate e spese e bisogna tentare di mettere a segno il colpo Pogba. La posizione di forza delera dovuta alla volontà del calciatore, che sarebbe felicissimo di tornare a lavorare cone al proposito, da parte dei blancos, di non rinforzare l’Atletico, rivale più accreditata nella corsa al ‘Bandido’.

Nelle ultime ore, però, i partenopei qualche punto l’hanno perso: Simeone ha chiesto alla proprietà colchonera di acquistare James, che gradirebbe vivere un’esperienza con l’argentino e, soprattutto, restare nella capitale spagnola. Il Real Madrid, che fino a qualche giorno fa escludeva a priori la possibilità di cedere un altro calciatore ai ‘cugini’ dopo il caso Llorente, potrebbe invece vedersi costretto ad ascoltare la loro proposta.

“I soldi scalano qualsiasi muro”, sussurrano fonti vicine alla trattativa, e se De Laurentiis continuerà a battere la strada del prestito sarà scavalcato definitivamente dall’Atletico. Dipende tutto dal patron del Napoli, che ha ancora qualche giorno per dare il suo ok al trasferimento a titolo definitivo, trovare un accordo con Perez per la dilazione dei 42 milioni (in due rate) e mettere a segno lo storico colpo di cui parliamo da inizio giugno. Il tempo stringe.