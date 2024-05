HIGHLIGHTS | Sassuolo-Cagliari 0-2: Ranieri salvo, i neroverdi vedono la Serie B

Lo scontro salvezza tra Sassuolo e Cagliari arride ai rossoblù con un gol di Prati: Ranieri taglia il traguardo, gli emiliani a un passo dal baratro

Il Cagliari esulta per il successo per 2-0 a Reggio Emilia che suggella la salvezza, scontro diretto con il Sassuolo vinto d’autorità. Per i neroverdi, bloccati del tutto dalla tensione, la retrocessione è invece a un passo.

Partita tesa, al ‘Mapei Stadium’, come prevedibile, con i padroni di casa più nervosi rispetto agli ospiti. La squadra di Ballardini prova a metterla sulla fisicità e sull’intensità, ma senza riuscire a creare grandi occasioni. Tiene il campo in maniera più sicura la compagine di Ranieri, che a livello potenziale in ripartenza avrebbe più situazioni per far male e crea maggiori presupposti di pericolosità. Il gol arriva a metà secondo tempo su una mischia furibonda in area da cui esce vincitore Prati con un sinistro che non lascia scampo a Consigli. Il Sassuolo va in confusione totale, il Cagliari gestisce con lucidità, trova il raddoppio con Lapadula su rigore e festeggia la salvezza. Per il Sassuolo, rimasto anche in dieci nel finale per il rosso a Matheus Henrique, la retrocessione aritmetica potrebbe arrivare tra qualche ora, dai risultati di Monza-Frosinone e Udinese-Empoli.

SASSUOLO-CAGLIARI 0-2 – 71′ Prati, 91′ Lapadula rig.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 92, Milan* 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta 66, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina 54, Napoli* 52, Torino* 50, Genoa e Monza 46, Lecce* 37, Cagliari* 36, Verona 34, Udinese 33, Empoli e Frosinone 32, Sassuolo* 29, Salernitana 15

*una partita in più