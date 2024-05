Juventus, ora è UFFICIALE: Montero allenatore della prima squadra

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Montero sulla panchina della prima squadra: guiderà lui i bianconeri contro Bologna e Monza

Sarà Paolo Montero l’allenatore della Juventus nelle ultime due giornate di campionato. Dopo l’esonero di Allegri, il club bianconero ha ufficializzato la nomina del tecnico della Primavera.

Il comunicato è arrivato questa mattina e spiega come Montero guiderà la truppa bianconera contro Bologna e Monza, ultime due partite della stagione per Vlahovic e compagni. “Le prossime due giornate di Serie A, le ultime del Campionato 2023/24, vedranno Paolo Montero sulla panchina della Prima Squadra Maschile – si legge nel comunicato -. Montero è attualmente il tecnico dell’Under 19 che proprio ieri, 18 maggio, ha concluso il Campionato Primavera 1”.

Questa mattina Montero dirigerà il suo primo allenamento e domani siederà in panchina contro il Bologna nel monday night in programma al ‘Dall’Ara’. La società ha poi chiuso il comunicato facendo gli auguri al nuovo allenatore: “A Paolo, prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del DNA Juventus in panchina, auguri di buon lavoro per questo doppio impegno”.

L’uruguaiano lascerà poi la prima squadra al nuovo allenatore: sarà Thiago Motta, salvo sorprese, a guidare la Juventus nella prossima stagione.