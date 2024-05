DIRETTA Serie A, Sassuolo-Cagliari: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Ballardini e il Cagliari di Ranieri in tempo reale

Il Cagliari fa visita al Sassuolo a Reggio Emilia nel lunch match domenicale valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Doveri della sezione di Roma 1.

Reduci dal pesante ko in trasferta contro il Milan, i rossoblu di Claudio Ranieri devono tornare a muovere la classifica. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per mettere una grossa ipoteca sulla permanenza nella massima serie anche la prossima stagione. I neroverdi di Davide Ballardini, che a loro volta vengono dalla sconfitta contro il Genoa, sono all’ultima spiaggia: serve un successo per non rischiare di retrocedere aritmeticamente in Serie B già in questo turno di campionato. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, così come in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. All’andata i sardi si sono imposti in rimonta con il risultato di 2-1 grazie ai gol nel recupero di Lapadula e Pavoletti dopo l’iniziale vantaggio messo a segno da Erlic. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Cagliari live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Sassuolo-Cagliari

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari; Missori, Racic, Matheus Henrique, Thorstvedt, Doig; Lauriente, Pinamonti. All. Ballardini

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Deiola, Sulemana, Augello; Gaetano; Lapadula, Shomurodov. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 92, Milan* 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta 66, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina 54, Napoli* 52, Torino* 50, Genoa e Monza 46, Lecce* 37, Verona 34, Cagliari e Udinese 33, Empoli e Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una partita in più