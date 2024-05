Atalanta-Bayer Leverkusen in chiaro: dove vedere la finale di Europa League in programma mercoledì 22 maggio

Anche l’ultimo atto dell’Europa League, la finalissima fra Atalanta e Bayer Leverkusen, sarà in chiaro come i precedenti turni che hanno visto protagoniste le squadra italiane.

Anche la finale sarà sicuramente visibile in chiaro grazie ad una norma dell’AgCom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che prevede la trasmissione gratuita del match con la presenza di una squadra italiana. La sfida di Dublino, oltre che in chiaro, sarà ovviamente trasmessa anche da Sky e DAZN, le due emittenti che hanno i diritti televisivi della competizione europea.

Atalanta-Bayer Leverkusen sarà così trasmessa anche dalla Rai, in diretta ed in chiaro su Rai 1 il prossimo mercoledì 22 maggio alle ore 21.00.