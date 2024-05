Terremoto nel campionato italiano: se ne vanno il ds e l’allenatore

Una rivoluzione profonda sta colpendo il club italiano: se ne sono andati sia il direttore sportivo, sia l’allenatore in un solo colpo

Sono settimane, forse anche ore, cruciali per i club italiani. Basta guardare a ciò che sta succedendo in Serie A per rendersi conto di ciò che stiamo dicendo. L’Inter rischia di passare in mano a Oaktree, senza più continuità in società e con grande certezza di quello che succederà in futuro.

Il Milan e la Juventus devono ancora trovare il nuovo allenatore, e anche il Napoli, oltre a non avere ancora la nuova guida tecnica, è pronto a rivoluzionare la squadra. Insomma, se anche ad alti livelli cambieranno tante cose, la situazione non migliora nelle serie minori, in particolare in Serie D.

Stiamo assistendo a stravolgimenti epocali in diversi club siciliani, ma il più importante probabilmente sta avvenendo nell’Acireale. In un solo colpo e nel giro di poche ore, hanno detto addio sia il direttore sportivo, sia l’allenatore.

Serie D, rivoluzione totale nell’Acireale: cosa è successo

La stagione dell’Acireale è finita in modo piuttosto scialbo nel girone I, dominato dal Trapani. La squadra si è classificata al quinto posto con 54 punti totalizzati e ben 10 sconfitte in 34 partite giocate e una differenza reti di -2. Insomma, i tifosi si aspettavano di più e evidentemente anche la società, che ha scelto di dare una sterzata profonda con un doppio addio che ha bisogno di pochi chiarimenti.

Hanno salutato sia il direttore sportivo, Agatino Chiavaro, sia l’allenatore Sasà Marra, che proseguiranno altrove la loro carriera. A questo punto, i tifosi aspettano i sostituti e gli annunci ufficiali per capire che direzione prenderà il progetto del club e se potranno aspirare alla promozione tra i professionisti nella prossima stagione.