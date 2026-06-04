Juve, è Sorloth l’erede di Vlahovic: trattativa caldissima

Dopo l’addio di Vlahovic, i bianconeri sono alla disperata ricerca di un nuovo centravanti: ecco le ultime.

Si è chiusa ieri l’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus dopo quattro stagioni. L’incontro tra la dirigenza e il calciatore serbo per il rinnovo non è stato positivo e, dunque, l’ex Fiorentina si libererà il prossimo 30 giugno a parametro zero. Ma chi arriverà al suo posto?

La sensazione è che i bianconeri, a questo punto, possano prendere due attaccanti: oltre a Kolo Muani che resta uno dei principali obiettivi, il nome caldo in queste ore è quello di Alexander Sorloth, norvegese classe ’95 di proprietà dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Juve e l’entourage del calciatore e anche lo stipendio percepito da Sorloth non rappresenterebbe un problema: si cerca un accordo con il 30enne originario di Trondheim per poi trattare direttamente con l’Atletico. Juve, dunque, scatenata in queste ore e pronta a rinforzarsi.