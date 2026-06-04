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Leao-Arsenal, colpo di scena improvviso: la verità

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Il futuro dell’attaccante portoghese resta avvolto nel mistero: quale sarà la sua prossima destinazione?

Rimane un grosso punto interrogativo sulla sua prossima squadra, ma una cosa è certa: Rafael Leao lascerà il Milan nel corso di quest’estate. L’attaccante portoghese, proprio recentemente, ha ammesso di voler provare una nuova avventura in un altro club ed è pronta a scatenarsi un’asta selvaggia per il suo cartellino.

Leao
Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it

E adesso dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione di calciomercato. Secondo quanto riferito dal ‘Times’, Leao sarebbe stato proposto dai suoi agenti all’Arsenal che è alla ricerca di un calciatore proprio con le caratteristiche del 26enne originario di Almada.

Occhio, inoltre, al Galatasaray che è da tempo sulle tracce del portoghese e sogna di portarlo in Turchia, ma la questione Leao-Arsenal rischia di stravolgere tutto. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.

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