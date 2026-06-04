Napoli, a centrocampo spunta un nome da urlo: clausola da 100 milioni

Il presidente De Laurentiis vuole mettere a segno un grande colpo in mezzo al campo: ecco l’ultima idea.

Molto dipenderà anche dal futuro di Lobotka e Anguissa, ma il Napoli lavora a un grandissimo colpo a centrocampo. Con il probabilissimo arrivo di Max Allegri si è parlato nelle scorse ore di un clamoroso tentativo per Rabiot, ma ora spunta una nuova suggestione per andare a rinforzare la mediana azzurra.

Secondo quanto evidenziato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, il Napoli sarebbe infatti sulle tracce di Richard Rios, centrocampista del Benfica e della nazionale colombiana classe 2000.

Il calciatore ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di attivarla e punta a intavolare una trattativa con il club portoghese a cifre più abbordabili: Allegri incrocia le dita e spera di avere presto a disposizione quello che è considerato da tutti come uno dei centrocampisti più forti e completi in circolazione.