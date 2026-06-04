Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli, a centrocampo spunta un nome da urlo: clausola da 100 milioni

Foto dell'autore

Il presidente De Laurentiis vuole mettere a segno un grande colpo in mezzo al campo: ecco l’ultima idea. 

Molto dipenderà anche dal futuro di Lobotka e Anguissa, ma il Napoli lavora a un grandissimo colpo a centrocampo. Con il probabilissimo arrivo di Max Allegri si è parlato nelle scorse ore di un clamoroso tentativo per Rabiot, ma ora spunta una nuova suggestione per andare a rinforzare la mediana azzurra.

Richard Rios ringrazia il cielo dopo un gol
Rios (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, il Napoli sarebbe infatti sulle tracce di Richard Rios, centrocampista del Benfica e della nazionale colombiana classe 2000.

Il calciatore ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di attivarla e punta a intavolare una trattativa con il club portoghese a cifre più abbordabili: Allegri incrocia le dita e spera di avere presto a disposizione quello che è considerato da tutti come uno dei centrocampisti più forti e completi in circolazione.

4354

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1