Spalletti sorprende tutti: anche Fagioli ancora in corsa per Euro 2024

Spalletti sorprende tutti: anche Nicolò Fagioli sarebbe ancora in corsa per Euro 2024. Le ultime sul centrocampista della Juventus

L’attesa è finita. Lunedì sera, dopo la lunga squalifica per il caso scommesse, può tornare in campo Nicolò Fagioli con la maglia della Juventus.

Il centrocampista ha terminato il percorso terapeutico, continuando ad allenarsi con il resto della squadra. Lunedì, a Bologna, può tornare in campo contro il suo probabile prossimo allenatore Thiago Motta, con la possibilità di mettere minuti nelle gambe anche in Next Gen e con il sogno di una chiamata di Spalletti.

Come riferito da gazzetta.it, infatti, Fagioli sogna ancora di essere protagonista al prossimo Europeo. Spalletti stima il ragazzo e lo ha pure sentito in questi mesi: il centrocampista sa che è molto difficile e, in ogni caso, punta con forza il Mondiale 2026. Lì vuole esserci a tutti i costi, per questo vuole subito riprendersi la sua Juve.