DIRETTA Serie A, Udinese-Empoli e Monza-Frosinone: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bluenergy Stadium’ tra l’Udinese di Cannavaro e l’Empoli di Nicola e quello dell’U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e il Frosinone di Di Francesco in tempo reale

L’Udinese e il Monza ricevono rispettivamente l’Empoli e il Frosinone nelle gare valide per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio punti pesantissimi in chiave salvezza che saranno dirette nell’ordine da Orsato della sezione di Schio e Fabbri della sezione di Ravenna.

Da una parte, al ‘Bluenergy Stadium’, i bianconeri di Fabio Cannavaro puntano a dare seguito al successo di lunedì scorso contro il Lecce che li ha tirati fuori dalla zona retrocessione. Con una combinazione di risultati, peraltro, i friulani potrebbero addirittura salvarsi matematicamente con un turno di anticipo. Gli azzurri di Davide Nicola, che invece vengono dalla sconfitta contro la Lazio e che nell’ultima giornata affronteranno la Roma, hanno bisogno di fare risultato pieno per operare il sorpasso in classifica. All’andata la sfida finì con un pareggio a reti inviolate.

Dall’altra parte, allo ‘U-Power Stadium’, i biancorossi di Raffaele Palladino puntano a congedarsi dal proprio pubblico con un vittoria che manca da oltre due mesi quando ebbero la meglio sul Cagliari. Ma i gialloazzurri di Eusebio Di Francesco, reduci dal pesante ko casalingo contro l’Inter campione d’Italia, sono quasi all’ultima spiaggia e sognano il colpaccio per trovare una storica salvezza. All’andata i brianzoli si imposero con il risultato di 3-2 grazie ai gol di Mota e Carboni oltre all’autorete di Soule che poi segnò un rigore dopo il centro di Harroui. Entrambe le partite saranno visibili in tv e in streaming su smartphone, tablet e pc solo sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Udinese ed Empoli e tra Monza e Frosinone live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Udinese-Empoli e Monza-Frosinone

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Success, Lucca. All. Cannavaro

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Grassi, Maleh, Pezzella; Cancellieri, Cerri. All. Nicola

MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Dany Mota; Djuric. All. Palladino

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soule, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 92, Milan* 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta 66, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina 54, Napoli* 52, Torino* 50, Genoa e Monza 46, Lecce* 37, Cagliari* 36, Verona 34, Udinese 33, Empoli e Frosinone 32, Sassuolo* 29, Salernitana 15

*una partita in più